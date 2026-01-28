Eine Zugbegleiterin im Regionalexpress von Berlin nach Dessau bekam einen Fahrgast nicht geweckt und bat um Hilfe.

Dessau/MZ. - Ein völlig betrunkener Fahrgast in einem Regionalexpress hat am Dienstag, 27. Januar, nach der Ankunft des Zuges in Dessau Beamte der Bundespolizei attackiert.

Zuvor hatte eine Zugbegleiterin aus dem Regionalexpress von Berlin in Richtung Dessau um Hilfe gebeten. Im Zug hatte der Mann mit heruntergelassener Hose und nur in Unterhose in der Bahn gesessen und ließ sich nicht wecken. Auch bei einer Streife der Bundespolizei reagierte der Mann weder auf Anweisungen, noch auf Wachrütteln und konnte erst durcheinen Schmerzreiz ansprechbar gemacht werden.

Eine Kommunikation war mit dem polizeilich bekannten 32-Jährigen kaum möglich, seine Hose konnte er nur mit Hilfe der Einsatzkräfte wieder hochziehen. Beim Herausführen aus dem Zug beleidigte und bedrohte der lettische Staatsangehörige das Zugpersonal und versuchte nach einem Bundespolizisten zu schlagen. Daraufhin musste er in Handschellen zum Bundespolizeirevier Dessau mitgenommen werden.

Der Mann wurde wegen Beleidigung, Bedrohung, des Hausfriedensbruchs sowie wegen des tätlichen Angriffs auf und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt und dann entlassen. Der bei ihm durchgeführte Alkoholtest hatte 1,7 Promille ergeben.