Feuerwehr Gräfenhainichen Feuerwehr Gräfenhainichen: Welcher Einsatz aus dem Vorjahr besonders im Gedächtnis bleibt

Warum sich der Gräfenhainichener Stadtwehrleiter besonders an eine Episode im vergangenen Jahr erinnert und welche Entwicklung ihn besonders umtreibt.

Von Andreas Hübner 28.01.2026, 14:26
Nachwuchsgewinnung ist allen Gräfenhainichener Wehren wichtig: Zum einmal im Jahr stattfindenen Berufsfeuerwehrtag für die Jugendfeuerwehren der Stadt wird den Nachwuchsfeuerwehrleuten deshalb einiges geboten. Sie erleben den Alltag mit zahlreichen Einsätzen, wie hier im Gräfenhainichener „Rewe-Markt“.
Gräfenhainichen/MZ. - Es ist nur ein ganz kurzer Augenblick, nur ein einzelner kleiner Moment, eine im ersten Moment vielleicht sogar unbedeutend erscheinende Geste, die das Jahr 2025 für den Gräfenhainichener Stadtwehrleiter Steffen Pluhm-Jude irgendwie ausmacht.