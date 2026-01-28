Feuerwehr Gräfenhainichen Feuerwehr Gräfenhainichen: Welcher Einsatz aus dem Vorjahr besonders im Gedächtnis bleibt
Warum sich der Gräfenhainichener Stadtwehrleiter besonders an eine Episode im vergangenen Jahr erinnert und welche Entwicklung ihn besonders umtreibt.
28.01.2026, 14:26
Gräfenhainichen/MZ. - Es ist nur ein ganz kurzer Augenblick, nur ein einzelner kleiner Moment, eine im ersten Moment vielleicht sogar unbedeutend erscheinende Geste, die das Jahr 2025 für den Gräfenhainichener Stadtwehrleiter Steffen Pluhm-Jude irgendwie ausmacht.