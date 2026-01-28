Nachwuchsgewinnung ist allen Gräfenhainichener Wehren wichtig: Zum einmal im Jahr stattfindenen Berufsfeuerwehrtag für die Jugendfeuerwehren der Stadt wird den Nachwuchsfeuerwehrleuten deshalb einiges geboten. Sie erleben den Alltag mit zahlreichen Einsätzen, wie hier im Gräfenhainichener „Rewe-Markt“.

(Foto: Thomas Klitzsch)