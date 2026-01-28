In Deuben im Burgenlandkreis haben Diebe ein Starkstromkabel gestohlen. Wozu das Teil konkret gehört hat und wie hoch die Polizei den Sachschaden schätzt.

Auf einer Baustelle zur Verlegung eines Hausanschlusses - ähnlich wie auf diesem Symbolfoto - ist in Deuben im Burgenlandkreis ein Starkstromkabel gestohlen worden.

Deuben/MZ - Im Teucherner Ortsteil Deuben (Burgenlandkreis) haben bislang unbekannte Täter das Starkstromkabel eines Hausanschlusses gestohlen. Sie haben die Leitung einfach abgetrennt und damit einen Schaden von mehreren Hundert Euro angerichtet, teilte das Polizeirevier am Mittwoch mit. Den Angaben zufolge hatten Mitarbeiter eines Energieversorgers den Diebstahl am Dienstag festgestellt und Strafanzeige erstattet. Kriminaltechniker nahmen am Tatort eine Spurensicherung vor. Die Ermittlungen laufen.