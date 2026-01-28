Veranstalter zufrieden mit der Ticket-Nachfrage für das erste Festival der Saison. Angepeiltes Ziel ist erneut der Ausverkauf mit 25000 Besuchern.

Pouch/MZ. - Winter an der Goitzsche – da helfen neben dicken Klamotten nur warme Gedanken. Kopfkino-Favorit bei Tausenden: die Vorfreude auf den diesjährigen Sputnik Spring Break. Das zeigen die Vorverkaufszahlen für das lange Festival-Wochenende vom 22. bis 25. Mai.

„Wir sind sehr zufrieden, wie es läuft“, so Pressesprecher Philipp Helmers. Die Nachfrage bewege sich etwa auf dem Niveau des Vorjahres: „Die Zeichen stehen also auf Ausverkauf.“ Genaue Zahlen will Helmers nicht nennen: „Aber es ist kein Geheimnis, dass wir uns mit unserem Konzept und mit unserer Auswahl der Künstler sehr gut im nicht immer einfachen Festival-Umfeld etabliert haben.“

Breites Künstler-Spektrum

Auch nach Ansicht von Sputnik-Mann Uwe Oertel deckt das Line-Up der 17. Auflage des Spring Breaks ein breites musikalisches Spektrum ab: „Von Sido und Zartmann bis Ski Aggu und Ikkimel stehen da über Pfingsten einige der aktuell größten Stars des Landes auf den Bühnen der Halbinsel Pouch.“

Auch Ski Aggu wird zum Spring Break 2026 erwartet. foto:dpa

Dass es nicht nur die Künstler sind, die Pfingsten für Pfingsten rund 25.000 Fans an die Goitzsche pilgern lassen, wissen die Veranstalter mittlerweile auch. „Die Lage des Festivals direkt im See ist allein schon exklusiv“, sagt Helmers. Dazu komme, dass Besucher mit ihren Autos auf das Gelände und an den Standort ihrer Zelte fahren könnten: „Das gibt es so sonst kaum noch.“ Auch die Möglichkeit, insgesamt fünf Tage auf der Halbinsel zu verbringen, werde dankbar angenommen.

Line-Up wächst noch

Bereits Wochen vor Weihnachten war die Hälfte der Karten verkauft. Mit einer Sonderrabatt-Aktion rund um den Black Friday hatte die Nachfrage noch einmal zusätzlich Aufwind bekommen. Erfahrungsgemäß aber versuchen auch etliche Fans, auf den letzten Drücker an Tickets zu kommen. Dann dürfte auch das gesamte Programm stehen. Nach Angaben der Veranstalter werden zum aktuellen Line-Up noch einige Namen hinzukommen: „Was bereits feststeht, sind aber die Haupt-Acts.“

Karten für das Festival Sputnik Spring Break 2026 gibt es unter www.sputnik-springbreak-shop.de/tickets.