Im Februar ist im Theater Eisleben das Oratorium „Odyssee“ zu erleben - mit dem Kinder- und Jugendchor, Solisten, Orchester und einer Band. Der Komponist Christoph Reuter hat jetzt mit dem Chor geprobt.

Kinder- und Jugendchor Eisleben probt für großen Auftritt im Theater

Christoph Reuter probt mit dem Kinder- und Jugendchor Lutherstadt Eisleben das Oratorium „Odyssee“. Am Klavier begleitet Chorleiterin Jana Schmidt.

Eisleben/MZ - „Der Chor ist unglaublich gut vorbereitet“, sagt Christoph Reuter. „Wir hätten direkt schon auf die Bühne gehen können.“ Der Berliner Pianist und Komponist hat jetzt zum ersten Mal mit dem Kinder- und Jugendchor Lutherstadt Eisleben das Oratorium „Odyssee“ geprobt. Reuter hat das Werk gemeinsam mit Andreas Hillger (Text) geschaffen und wird es am 21. Februar, 19.30 Uhr, im Theater Eisleben aufführen.