Frank Präßler (l.) und Sascha Mehlhorn mit seinem Sohn haben die Spenden zusammen mit kleinen Geschenken für die Kinder übergeben.

Pouch/Leipzig/MZ. - Zum ersten Mal haben die beiden Holzweißiger Veranstalter Sascha Mehlhorn und Frank Präßler im Dezember 2025 die Organisation des Goitzschewald-Weihnachtsmarktes auf der Halbinsel Pouch übernommen. Und dabei zugleich eine besondere Aktion ins Leben gerufen. An einem Losstand mit Preisen wie Tonieboxen und Plüschtieren wurde fleißig Geld für einen guten Zweck gesammelt. Die Einnahmen kamen dem Leipziger Kinderhospizes Bärenherz zugute.

Großer Andrang beschert große Spendensumme

„Die Idee kam bei den Marktbesuchern sehr gut an“, sagt Präßler. Auch viele Besucher, die selber keine Kinder haben, hätten Lose gekauft und mögliche Preise dann verschenkt. „Und manche haben auch einfach so eine Spende gegeben“, ergänzt Mehlhorn. Insgesamt sind so 3.350 Euro zusammengekommen, denn der Andrang auf dem Weihnachtsmarkt war riesig. Immerhin lockten 60 Stände auf einem Kilometer Länge mit Adventsprodukten und heimischen Erzeugnissen.

Das Geld haben Präßler, Mehlhorn und dessen jüngerer Sohn inzwischen im „Bärenherz“ zusammen mit Süßigkeiten und Spielzeug für die zehn aktuell dort betreuten Kinder übergeben. „Das Geld ist dort gut angelegt“, versichert Mehlhorn. Davon habe man sich beim Rundgang durch das Kinderhospiz überzeugen können. Verwendet werden eingehende Spenden für kleine Ausflüge mit den schwer erkrankten Kindern, für Therapien mit Hunden und Alpakas, aber auch für die Trauerbegleitung der Familien, schildert Mehlhorn. Die Geschenke aus Pouch seien quasi eine nachträgliche Weihnachtsüberraschung gewesen.

Neuauflage in diesem Jahr steht bereits fest

Den Goitzschewald-Weihnachtsmarkt auf der Halbinsel will das Duo auch in diesem Jahr veranstalten. „Die Planungen sind schon fast abgeschlossen“, sagt Mehlhorn. Man werde die Stände-Strecke um 500 Meter verlängern und mehr Platz schaffen sowie Wege durch den Wald nutzen, um von links nach rechts zu kommen. Denn bei der Premiere sei es an manchen Ständen einfach zu eng gewesen. Die gute Nachricht: „Alle Händler wollen wiederkommen.“