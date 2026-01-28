weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  4. Gewaltvorfall in der Einheitsgemeinde Südharz: Einbruch eskaliert: 19‑Jähriger in Südharz in Brand gesetzt – was hinter der Tat steckt, ist noch unklar

In einem Ortsteil der Einheitsgemeinde Südharz ist ein nächtlicher Streit völlig außer Kontrolle geraten: Zwei Männer drangen gewaltsam in das Haus eines 44‑Jährigen ein, kurz darauf stand einer der Eindringlinge in Flammen.

Von Frank Schedwill Aktualisiert: 28.01.2026, 17:56
Die Polizei ermittelt nach einem Gewaltvorfall im Südharz. Ein 19-Jähriger erlitt dabei schwere Brandverletzungen.
Die Polizei ermittelt nach einem Gewaltvorfall im Südharz. Ein 19-Jähriger erlitt dabei schwere Brandverletzungen. (Symbolbild: dpa)

Südharz/MZ. - In einem Ortsteil der Einheitsgemeinde Südharz ist es in der Nacht zu Mittwoch zu einem gewaltsamen Zwischenfall gekommen.