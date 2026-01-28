Gewaltvorfall in der Einheitsgemeinde Südharz Einbruch eskaliert: 19‑Jähriger in Südharz in Brand gesetzt – was hinter der Tat steckt, ist noch unklar

In einem Ortsteil der Einheitsgemeinde Südharz ist ein nächtlicher Streit völlig außer Kontrolle geraten: Zwei Männer drangen gewaltsam in das Haus eines 44‑Jährigen ein, kurz darauf stand einer der Eindringlinge in Flammen.