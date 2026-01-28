Bei einem Arbeitseinsatz in und um Groß Schierstedt haben 13 Helferinnen und Helfer für Ordnung gesorgt.

Am Feldweg von Groß Schierstedt nach Mehringen wurden auch Baumpflegearbeiten durchgeführt.

Groß Schierstedt/MZ - Bei einem Arbeitseinsatz des Heimat- und Geschichtsvereins Groß Schierstedt haben insgesamt 13 Helferinnen und Helfer im Alter von vier bis 65 Jahren entlang von Feldwegen aufgeräumt und Pflegearbeiten an Gehölzen durchgeführt. Trotz Temperaturen um den Gefrierpunkt kam auch technische Unterstützung durch verschiedene Maschinen zum Einsatz, informiert Stefan Jorde vom Vorstand des Vereins.