Der Jugendausschuss von Anhalt-Bitterfeld kann knapp 200.000 Euro weniger für Kinder- und Jugendeinrichtungen ausgeben, lässt aber niemanden auf der Strecke. Wer womit rechnen kann.

In das Jugendfreizeitzentrum in Osternienburg fließen in diesem Jahr rund 19.000 Euro an Zuschüssen aus der Jugendpauschale.

Köthen/MZ. - Am Donnerstag will der Kreistag von Anhalt-Bitterfeld den Haushalt für das Jahr 2026 beschließen. Bekannt ist seit langem, dass auch in diesem Jahr kein ausgeglichener Haushalt möglich sein wird, der an die Kommunalaufsicht geht. Doch zuletzt ist auch der Wille zum Sparen durch die Behörde honoriert worden. Dennoch gilt: Alle müssen einmal mehr bei den Ausgaben „den Gürtel enger schnallen“.