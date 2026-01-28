Interessierte können sich wieder für einen der sechs Läufe beim Harzgeröder Klippenlauf anmelden. Die beliebte Veranstaltung geht in diesem Jahr in die 45. Runde. Es gibt ein ganz besonderes T-Shirt und eine Neuerung im Anmeldeprozedere.

Anmeldungen sind wieder möglich - welche wichtige Änderung es gibt

Zum 45. Mal findet der Klippenlauf - hier ein Archivfoto - im Juni statt.

Harzgerode/MZ. - Es war förmlich zu spüren – am Posteingang: Die Läufer füllen ihre Laufkalender. „Wir hatten schon zahlreiche Anfragen“, sagt Thomas Hulsch. Zum Termin, zum Lauf, zur Anmeldung ... Hulsch gehört zum Organisationsteam des Wintersportvereins (WSV) für den Harzgeröder Klippenlauf. Und der findet am 7. Juni zum 45. Mal statt.