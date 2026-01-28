Ein Bankkunde löste beim Betreten einer Bankfiliale in Nebra einen Fehlalarm aus. Vermutet wird ein technischer Defekt.

Eine Polizeistreife vernahm in der Nacht zu Mittwoch in Nebra Alarmsignale einer Bank, die sich allerdings als Fehlalarm herausstellten.

Nebra/cm - Während einer Streifenfahrt durch Nebra nahmen Polizeibeamte in der Nacht zu Mittwoch kurz nach 3 Uhr in der Breiten Straße Alarmsignale wahr. Schnell konnten diese in einer nahegelegenen Bankfiliale lokalisiert werden, teilte ein Polizeisprecher am Mittwochnachmittag mit.

Dort trafen die Beamten kurz darauf einen sehr überraschten Mann an. Der Bankkunde hatte mittels seiner Bankkarte die Eingangstür regulär öffnen können. Beim Betreten der Filiale schrillten jedoch plötzlich die Sirenen. Vermutlich lag ein technischer Fehler vor, der nach Mitteilung durch die Polizei im Laufe des Tages durch das Geldinstitut geprüft werden muss.