  4. Fiananzen in der Elsteraue: Neue Kämmerin ist jetzt stellvertretende Bürgermeisterin: Doch die Kassen sind leer

Die Gemeinde Elsteraue besitzt eine neue stellvertretende Bürgermeisterin. Die arbeitet seit Oktober 2024 als Kämmerin. Doch die Einnahmen sinken dramatisch, die Ausgaben steigen.

Von Yvette Meinhardt 28.01.2026, 12:51
Kathrin Schürmann ist die neue stellvertetende Bürgermeisterin.
Kathrin Schürmann ist die neue stellvertetende Bürgermeisterin. Foto: René Weimer

Alttröglitz/MZ. - Ein Minus von rund vier Millionen Euro steht im vorläufigen Planentwurf der Gemeinde Elsteraue. „Die Gewerbesteuereinnahmen in unserer Gemeinde sinken dramatisch. Außerdem hatten wir von Firmen große Steuer-Vorauszahlungen, jetzt werden Rückzahlungen fällig“, sagt Kathrin Schürmann.