Die Gemeinde Elsteraue besitzt eine neue stellvertretende Bürgermeisterin. Die arbeitet seit Oktober 2024 als Kämmerin. Doch die Einnahmen sinken dramatisch, die Ausgaben steigen.

Neue Kämmerin ist jetzt stellvertretende Bürgermeisterin: Doch die Kassen sind leer

Alttröglitz/MZ. - Ein Minus von rund vier Millionen Euro steht im vorläufigen Planentwurf der Gemeinde Elsteraue. „Die Gewerbesteuereinnahmen in unserer Gemeinde sinken dramatisch. Außerdem hatten wir von Firmen große Steuer-Vorauszahlungen, jetzt werden Rückzahlungen fällig“, sagt Kathrin Schürmann.