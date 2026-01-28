Umstrukturierung in Dessau Protest gegen Umzug der Kinderärzte ins ehemalige Diakonissenhaus - Stadtrat startet Petition
Das Städtische Klinikum will das MVZ am Standort des ehemaligen Diakonissenkrankenhauses in der Dessauer Gropiusallee konzentrieren. Das hätte für einige Betroffene längere Wege zur Folge.
Dessau-Rosslau/MZ. - Der Vorsitzende der Stadtratsfraktion „Aktive Bürgerliche Vernunft“ (ABV), Jakob Uwe Weber, aus Mosigkau hat auf der Internet-Plattform „change.org“ eine Petition unter dem Titel „Verhindern Sie die Zentralisierung der MVZ Kinderarztpraxen in Dessau-Roßlau!“ gestartet.