Das Städtische Klinikum will das MVZ am Standort des ehemaligen Diakonissenkrankenhauses in der Dessauer Gropiusallee konzentrieren. Das hätte für einige Betroffene längere Wege zur Folge.

Protest gegen Umzug der Kinderärzte ins ehemalige Diakonissenhaus - Stadtrat startet Petition

Auf dem ADA-Gelände laufen Abrissarbeiten. Unter anderem soll ein neuer Parkplatz entstehen.

Dessau-Rosslau/MZ. - Der Vorsitzende der Stadtratsfraktion „Aktive Bürgerliche Vernunft“ (ABV), Jakob Uwe Weber, aus Mosigkau hat auf der Internet-Plattform „change.org“ eine Petition unter dem Titel „Verhindern Sie die Zentralisierung der MVZ Kinderarztpraxen in Dessau-Roßlau!“ gestartet.