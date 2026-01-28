Der Seniorenclub Braunsbedra führt am Bahnhof die Kleiderkammer der Stadt. Hier gibt es Bekleidung und Haushaltsartikel zum kleinen Preis. Die Nachfrage ist da. Welche Sorgen der Betreiber dennoch hat.

Wo Bekleidung und Haushaltswaren ein zweites Leben bekommen

Braunsbedra/MZ. - Es ist ein ganz normaler Vormittag in der Kleiderkammer Braunsbedra, die sich am Bahnhof der Stadt befindet. Es herrscht ein reges Kommen und Gehen. Kunden geben sich die Klinke in die Hand. Aber auch Spender schauen vorbei, die ihre gut erhaltene Kleidung oder Haushaltsartikel für ein zweites Leben in gute Hände abgeben wollen.