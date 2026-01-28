Stadtwehrleiter von Annaburg, Jessen und Zahna-Elster äußern sich zur Schmiererei am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Annaburg. Welche Probleme im Alltag auftreten.

Die Kameraden der freiwilligen Feuerwehren, hier 2024 in Buschkuhnsdorf, sind bei Großeinsätzen auch mehrere Tage im Einsatz.

Annaburg/MZ. - Die Botschaft mit „Fuck Feuerwehr“ ist eindeutig und hat unter den Kameraden der freiwilligen Feuerwehren für Gesprächsstoff gesorgt. Für die betroffene Wehr ist es wie ein Schlag ins Gesicht. In einer danach veröffentlichten Stellungnahme heißt es: „Dies zeigt, mit welcher Geringschätzung auf Menschen geblickt wird, die sich ehrenamtlich für andere einsetzen.