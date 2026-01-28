Höhnstedt, Beesenstedt, Oppin und Ostrau: Sie alle wollen einen Dorfladen und sehen mit „Dein Shopp“ die Möglichkeit. Nach den ersten Gesprächen konnte der erste Ort nun die Finanzierung sichern, der zweite Ort ist nicht weit davon entfernt.

Dorfladen „Dein Shopp“ kommt in den Saalekreis - erster Ort hat Finanzierung gesichert

In Burgkemnitz steht bereits ein solcher Container als Dorfladen. Nun kommt er auch in den Saalekreis.

Höhnstedt/Beesenstedt/Oppin/Ostrau/MZ. - Die Idee eines rund um die Uhr geöffneten Dorfladens im Saalekreis nimmt weiter Gestalt an. Mit „Dein Schopp“ soll in Dörfern mit weniger als 3.000 Einwohnern eine Nahversorgung entstehen, die 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr verfügbar ist. In Beesenstedt und Höhnstedt liefen bereits Vorgespräche – nun steht der nächste Schritt an: die Sicherung der Finanzierung.