Respektlosigkeit gegenüber Feuerwehr: Warum Feuerwehr und Polizei immer häufiger auf Widerstand treffen.

Von Thomas Tominski Aktualisiert: 28.01.2026, 14:12
Die Meinung von Thomas Tominski.
Die Meinung von Thomas Tominski.

Annaburg/MZ - Ich habe es selbst erlebt. Unfall auf der B 187, Feuerwehr und Polizei eilen zur Unfallstätte, kümmern sich mit Rettungssanitätern um die am Boden liegende verletzte Person und stellen Absperrungen auf. Dahinter bildet sich ein Stau.