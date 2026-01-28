Respektlosigkeit gegenüber Feuerwehr: Warum Feuerwehr und Polizei immer häufiger auf Widerstand treffen.

Annaburg/MZ - Ich habe es selbst erlebt. Unfall auf der B 187, Feuerwehr und Polizei eilen zur Unfallstätte, kümmern sich mit Rettungssanitätern um die am Boden liegende verletzte Person und stellen Absperrungen auf. Dahinter bildet sich ein Stau.