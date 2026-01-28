Von Annaburg bis B187: Wenn Retter Respektlosigkeit erleben Warum das Ignorieren von Absperrungen Einsatzkräfte in Gefahr bringt
Respektlosigkeit gegenüber Feuerwehr: Warum Feuerwehr und Polizei immer häufiger auf Widerstand treffen.
Aktualisiert: 28.01.2026, 14:12
Annaburg/MZ - Ich habe es selbst erlebt. Unfall auf der B 187, Feuerwehr und Polizei eilen zur Unfallstätte, kümmern sich mit Rettungssanitätern um die am Boden liegende verletzte Person und stellen Absperrungen auf. Dahinter bildet sich ein Stau.