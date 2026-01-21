In der Gemeinde Elsteraue gab es im vergangenen Jahr nur 28 Neugeborene, auf der anderen Seite dreimal so viele Verstorbene. Welche Auswirkungen sieht Bürgermeister Mark Fischer?

Dramatisch sinkende Zahl der Neugeborenen, wie geht es in den Kitas der Elsteraue weiter?

Bürgermeister der Elsteraue ist ein Jahr im Amt

Seit mehr als einem Jahr ist Mark Fischer Bürgermeister der Elsteraue und schaut über ein Modell des Chemie- und Indsutrieparks im Eingangsbereich zum Sitz der Gemeindeverwaltung.

Alttröglitz/MZ. - In der Elsteraue fehlen die Kinder: Gerade mal 28 Neugeborene verzeichnet das Einwohnermeldeamt der Gemeinde Elsteraue für das vergangene Jahr. Demgegenüber stehen dreimal so viele Sterbefälle: nämlich 86. „So wenige Geburten wie 2025 hatten wir noch nicht. Hier macht sich der demografische Wandel deutlich bemerkbar“, sagt Bürgermeister Mark Fischer (parteilos).