weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Apotheken schlagen Alarm: Apotheken in Krisenstimmung: Was bringt die neue Apothekenreform?

Eil
Erste "Wetten, dass ..?"- Sendung mit Kaulitz-Brüdern kommt aus Halle
Erste "Wetten, dass ..?"- Sendung mit Kaulitz-Brüdern kommt aus Halle

Apotheken schlagen Alarm Apotheken in Krisenstimmung: Was bringt die neue Apothekenreform?

Gegen das Apothekensterben soll eine neue Reform helfen. Weshalb eine Apothekerin aus Hohenmölsen und andere Akteure die Pläne kritisch sehen.

Von Katharina-Luise Kittler 21.01.2026, 09:00
Apothekerin Ina Leischner fordert Soforthilfe von der Bundesregierung.
Apothekerin Ina Leischner fordert Soforthilfe von der Bundesregierung. Foto: V. Grätsch

Hohenmölsen/MZ. - Wenn Apothekerin Ina Leischner über die neue Apothekenreform der Bundesregierung spricht, dann fällt immer wieder ein Satz: „Die Reform ist wie ein Hustensaft ohne Wirkung“. Ihr gehört die „Neue Apotheke“ in Hohenmölsen. In den letzten Jahren hat sie nicht nur Fachkräfte verloren, sie kämpft auch mit hohen Fixkosten.