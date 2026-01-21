Eil
Hallenfußball Rotation hängt alle anderen ab: Ascherslebener Mannschaft gewinnt souverän das 33. Harzland-Turnier
Beim 33. Harzland-Turnier lässt die Mannschaft aus Aschersleben der Konkurrenz keine Chance und krönt ihre starke Leistung mit Turniersieg und Einzelauszeichnungen.
21.01.2026, 10:30
Gernrode/PAW. - Die Halle im Hagental bot am zurückliegenden Freitag beste Voraussetzungen für packenden Hallenfußball. Beim 33. Harzland-Turnier um den Bernd-Kuhmann-Cup präsentierte der SV Rotation Aschersleben erneut seine Qualitäten und gewann das Turnier ungeschlagen.