weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Umstieg in Halle: Ärger an Haltestelle Kröllwitz: Und weg ist die Bahn

Eil
Erste "Wetten, dass ..?"- Sendung mit Kaulitz-Brüdern kommt aus Halle
Erste "Wetten, dass ..?"- Sendung mit Kaulitz-Brüdern kommt aus Halle

Umstieg in Halle Ärger an Haltestelle Kröllwitz: Und weg ist die Bahn

An der Haltestelle Kröllwitz enden drei Straßenbahnlinien. Wer dort umsteigt, erlebt häufiger eine ärgerliche Überraschung. Muss das sein?

Von Walter Zöller 21.01.2026, 09:53
Dieses Mal klappt der zeitnahe Umstieg von der Straßenbahnlinie 7 in die Bahn der Linie 4 an der Haltstelle Kröllwitz. Doch das ist längst nicht immer so.
Dieses Mal klappt der zeitnahe Umstieg von der Straßenbahnlinie 7 in die Bahn der Linie 4 an der Haltstelle Kröllwitz. Doch das ist längst nicht immer so. (Foto: Walter Zöller)

Halle (Saale)/MZ. - Fahrgäste der Havag, die regelmäßig von Montag bis Freitag am Straßenbahnknoten Kröllwitz in Richtung Giebichenstein/Reileck umsteigen, erleben es immer wieder: Die Bahn der Linie 4 oder 5 hat den Bahnsteig fast erreicht oder dort bereits gestoppt, da fährt vom Nachbargleis die Linie 7 in Richtung Giebichenstein/Reileck gerade los.