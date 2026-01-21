An der Haltestelle Kröllwitz enden drei Straßenbahnlinien. Wer dort umsteigt, erlebt häufiger eine ärgerliche Überraschung. Muss das sein?

Ärger an Haltestelle Kröllwitz: Und weg ist die Bahn

Dieses Mal klappt der zeitnahe Umstieg von der Straßenbahnlinie 7 in die Bahn der Linie 4 an der Haltstelle Kröllwitz. Doch das ist längst nicht immer so.

Halle (Saale)/MZ. - Fahrgäste der Havag, die regelmäßig von Montag bis Freitag am Straßenbahnknoten Kröllwitz in Richtung Giebichenstein/Reileck umsteigen, erleben es immer wieder: Die Bahn der Linie 4 oder 5 hat den Bahnsteig fast erreicht oder dort bereits gestoppt, da fährt vom Nachbargleis die Linie 7 in Richtung Giebichenstein/Reileck gerade los.