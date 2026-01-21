Zeitz/MZ. - Mit 18 Goldmedaillen (sieben davon vom Kooperationsverein Seishin Weimar), 14 Silber- und 11 Bronzemedaillen (sieben davon vom Kooperationsverein Seishin Weimar und fünf vom Kooperationsverein SV Groitzsch) ist das Team Kooperationsgemeinschaft (KSG) Zeitz von den Mitteldeutschen Meisterschaften aus Leinefelde (Worbis) in die Elsterstadt zurückgekehrt.

Mit über 50 Startern stellte die Kooperation-KSG Zeitz zum wiederholten Male die größte Vereinsmannschaft. Angetreten waren insgesamt fast 250 Starter aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt.

„Alle einzeln aufzulisten, würde wohl den Rahmen sprengen“, sagt Silvio Klawonn, Vereinsvorsitzender der KSG. „Hervorzuheben sind die hervorragenden Leistungen unserer beiden Bundeskaderathleten Theodor Bartsch und Oliver Müller. Beide gewannen alle Auseinandersetzungen in ihrer Alters- und Gewichtsklasse, zeigten tolle Kämpfe und konnten ihr Können eindrucksvoll beweisen. Oliver Müller wurde zudem in seiner Altersklasse als bester Techniker ausgezeichnet“, berichtet er zurückblickend.

Und auch einige der jüngsten Zeitzer Kampfsportspezialisten präsentierten sich in Leinefelde. Mio Bergner, Kyrill Uhmanets und Krystyna Mahknuk bekamen von Silvio Klawonn ein besonderes Lob. „Sie konnten bei ihrem ersten Wettkampf zeigen, was sie schon gelernt haben“, berichtet er.

Sehr zufrieden sei er daher mit den Leistungen. „Das war ein guter Einstand in das Jahr 2026. Zudem kann man von einem gelungenem Test für die Gruppenmeisterschaften im März in Gera sprechen. Auf die werden wir uns jetzt in den vielen Altersklassen gezielt vorbereiten. Wir sind auf das Abschneiden unserer Schützlinge sehr stolz“, so Silvio Klawonn.