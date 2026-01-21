Seit Tagen liegt mitten auf dem Marktplatz von Halle ein großer Eisberg. Bei Passanten sorgt er für Unmut. Die Stadt will deshalb jetzt handeln.

Ein Eisberg auf dem halleschen Marktplatz taut langsam ab.

Halle (Saale)/MZ. - Neuschnee gab es in Halle zwar schon seit vielen Tagen nicht mehr, aber auf dem Marktplatz liegt trotzdem noch etwas. Zwischen Bahnhaltestelle und Rotem Turm schlummern die zusammengekehrten Überreste eines großen Schneeberges. Der „Eisberg“ vom Marktplatz sorgt bei Passanten allerdings für Unmut. Jetzt will die Stadtverwaltung handeln.