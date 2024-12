HOHENMÖLSEN/MZ. - Ina Leischner, Inhaberin der Neuen Apotheke in Hohenmölsen, ist mit ihrem Geschäft bei laufendem Betrieb in das Gebäude gegenüber, in den ehemaligen NP-Supermarkt, gezogen. Der Komplex ist von der 57-Jährigen mit einem Millionen-Aufwand als Gesundheitszentrum umgestaltet und neu eröffnet worden. Was es nach dem Umzug Besonderes in der Apotheke gibt und wie das Geschäft weiter wachsen soll, lesen Sie hier.

