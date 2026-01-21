Nach dem Berliner Stromausfall stellt sich auch in Aschersleben die Frage: Wie sicher ist unser Netz? Ascanetz-Chef Christian Huth ordnet ein, warnt vor falschen Begriffen – und gibt praktische Tipps für den Ernstfall.

Nach dem Berliner Stromausfall: Wie gut ist Aschersleben gewappnet?

Aschersleben/MZ. - Der großflächige Stromausfall in Berlin Anfang des Jahres hat bundesweit Fragen nach der Sicherheit kritischer Infrastruktur ausgelöst. Auch in Aschersleben wird das Thema aufmerksam verfolgt. Doch wie gut ist das Stromnetz der Stadt tatsächlich auf Krisensituationen vorbereitet? Nach Angaben von Christian Huth, Geschäftsführer der Ascanetz GmbH Aschersleben, ist die Lage vor Ort deutlich anders als in der Hauptstadt – und insgesamt stabil.