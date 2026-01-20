Neues Restaurant in Merseburg Wie die kurdische Küche schmeckt

Der im kurdischen Teil Syriens geborene Idris Al Rashid hat zusammen mit seiner Frau in Merseburg das Restaurant „Mira“ eröffnet. Mit eigenen Gewürzmischungen und selbst kreierten typisch kurdischen Gerichten möchte er die Menschen hier überzeugen, denn diese Spezialitäten werden in der Domstadt bisher noch nicht angeboten.