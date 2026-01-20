weather sonnig
  4. Neue Gastronomie: Idris Al Rashid bringt Syrien nach Merseburg

Neues Restaurant in Merseburg Wie die kurdische Küche schmeckt

Der im kurdischen Teil Syriens geborene Idris Al Rashid hat zusammen mit seiner Frau in Merseburg das Restaurant „Mira“ eröffnet. Mit eigenen Gewürzmischungen und selbst kreierten typisch kurdischen Gerichten möchte er die Menschen hier überzeugen, denn diese Spezialitäten werden in der Domstadt bisher noch nicht angeboten.

Von Diana Dünschel Aktualisiert: 21.01.2026, 10:15
Felak und ihr Mann Idris Al Rashid führen in Merseburg das kurdische Restaurant „Mira“.
Merseburg/MZ. - Idris Al Rashid bringt die kurdische Küche nach Merseburg. Der 56-Jährige betreibt zusammen mit seiner Frau Felak in der Klobikauer Straße/B91 das neue „Mira“.