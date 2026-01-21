Weißes Kaffeeservice samt Teelöffel gesucht: Warum der Prettiner Heimat- und Kulturverein jetzt Tassen und Teller sammelt und was es mit den Vorbereitung für das Stadtfest zu tun hat.

Manja Schulze und Katrin Munzar (v.l.) strahlen über die neuste Geschirrspende an den Prettiner Heimat- und Kulturverein.

Prettin/MZ. - Eine weitere Kiste mit Geschirr ist in der vergangenen Woche bei Manja Schulze eingetroffen. Der Inhalt: ein strahlend weißes Kaffeeservice mit Goldrand. Die Resonanz auf den Aufruf des Prettiner Heimat- und Kulturvereins ist bisher stark und sehr positiv ausgefallen.