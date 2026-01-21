Spendenaktion Vom Küchenschrank auf die Festtafel: Prettins Bürger spenden Geschirr
Weißes Kaffeeservice samt Teelöffel gesucht: Warum der Prettiner Heimat- und Kulturverein jetzt Tassen und Teller sammelt und was es mit den Vorbereitung für das Stadtfest zu tun hat.
21.01.2026, 12:00
Prettin/MZ. - Eine weitere Kiste mit Geschirr ist in der vergangenen Woche bei Manja Schulze eingetroffen. Der Inhalt: ein strahlend weißes Kaffeeservice mit Goldrand. Die Resonanz auf den Aufruf des Prettiner Heimat- und Kulturvereins ist bisher stark und sehr positiv ausgefallen.