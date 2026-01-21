Ein Feuer in der Räucherkammer hätte die Quedlinburger Traditionsfleischerei Oswald fast lahmgelegt. Hinter den Kulissen kämpfte die Feuerwehr gegen extreme Hitze und einen überlasteten Schornstein. Wie es mit dem Familienbetrieb weitergeht.

Nach dramatischem Brand: So kämpft sich die Quedlinburger Fleischerei Oswald zurück in den Alltag

Fleischermeister Sven Matthes bestückt die Flüssigrauchanlage, die durch den Brand ebenfalls betroffen war, jetzt aber repariert ist.

Quedlinburg/MZ. - Der Schreck sitzt Sven Matthes noch in den Gliedern: Vor gut eineinhalb Wochen war in der Räucherkammer der Fleischerei Oswald in Quedlinburg, deren Inhaber Sven Matthes ist, ein Brand ausgebrochen. Aber „wir hatten wirklich Glück im Unglück“, sagt der Fleischermeister, der Feuerwehr und THW für deren schnelle Hilfe sehr dankbar ist.