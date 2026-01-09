EIL
Feuerwehreinsatz im Harz Brand in Fleischerei-Räucherkammer in Quedlinburgs Innenstadt: „Das war kritisch“
In der Räucherkammer einer Fleischerei in der Innenstadt von Quedlinburg ist am Freitag, 9. Januar, ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rettete ein Ehepaar aus seiner verrauchten Wohnung. Warum die Situation so kritisch war.
09.01.2026, 16:37
Quedlinburg/MZ. - Wegen eines Brandes in einem Fleischereigebäude in der historischen Innenstadt von Quedlinburg sind am Freitag, 9. Januar, die Feuerwehren aus Quedlinburg und Gernrode alarmiert worden.