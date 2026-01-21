Ob im Ring, auf dem Wasser oder hoch zu Ross: Sechs junge Athletinnen aus dem Saalekreis haben 2025 für Furore gesorgt. Doch wer wird Juniorin des Jahres bei der MZ-Sportlerwahl?

MZ-Sportlerwahl 2025: Diese sechs Ausnahmetalente kämpfen um den Titel „Juniorin des Jahres“

Skisprung, Hammerwurf, Kunstrad, Voltigieren, Boxen, SUP: Die sechs Nominierten aus dem Saalekreis haben 2025 abgeräumt. Doch welche Juniorin hat die besten Chancen auf den Titel?

Saalekreis/MZ/RUC. - Sie boxen sich durch, fliegen von Schanzen und vollführen Kunststücke auf dem Pferderücken. Sechs junge Sportlerinnen aus dem Saalekreis haben im vergangenen Jahr bewiesen, dass großes Talent keine Frage des Alters ist. Von nationalen Titeln bis hin zu internationalen Auftritten – diese Athletinnen haben 2025 ordentlich aufgemischt.