weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Serviceumstellung bei der Agentur für Arbeit: Ab April nur noch mit Termin: Arbeitsagentur Merseburg setzt stärker auf Online-Angebote

Serviceumstellung bei der Agentur für Arbeit Ab April nur noch mit Termin: Arbeitsagentur Merseburg setzt stärker auf Online-Angebote

Ab 1. April kann man die Agentur für Arbeit in Merseburg nur mit einem vereinbarten Termin besuchen. Die Agentur setzt darauf, dass die Kunden zunehmend online unterwegs sind.

Von Melain van Alst 28.01.2026, 12:00
Die Agentur für Arbeit in Merseburg kann ab April nur noch mit Termin besucht werden.
Die Agentur für Arbeit in Merseburg kann ab April nur noch mit Termin besucht werden. (Foto: Katrin Sieler)

Merseburg/MZ. - Hingehen, hinsetzen und warten – das ist ab 1. April Vergangenheit bei der Agentur für Arbeit in Merseburg. Stattdessen sind Kunden angehalten, einen Termin zu vereinbaren. Wer nicht auf den Termin warten kann oder sich in einer Notlage befindet, muss während der Öffnungszeiten der Agenturstandorte nach Halle, Weißenfels oder Sangerhausen fahren. Alle Angebote der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Süd sollen zudem online nutzbar sein.