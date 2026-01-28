Ab 1. April kann man die Agentur für Arbeit in Merseburg nur mit einem vereinbarten Termin besuchen. Die Agentur setzt darauf, dass die Kunden zunehmend online unterwegs sind.

Ab April nur noch mit Termin: Arbeitsagentur Merseburg setzt stärker auf Online-Angebote

Merseburg/MZ. - Hingehen, hinsetzen und warten – das ist ab 1. April Vergangenheit bei der Agentur für Arbeit in Merseburg. Stattdessen sind Kunden angehalten, einen Termin zu vereinbaren. Wer nicht auf den Termin warten kann oder sich in einer Notlage befindet, muss während der Öffnungszeiten der Agenturstandorte nach Halle, Weißenfels oder Sangerhausen fahren. Alle Angebote der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Süd sollen zudem online nutzbar sein.