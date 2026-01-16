Vorbereitungen auf das vierte Metal-Fest „Helheim Open Air“ laufen noch nicht auf Hochtouren. Welchen Antrag der Veranstalter abgegeben hat und was sich die Besucher wünschen.

Metal-Fans und Stillstehen, das passt überhaupt nicht zusammen. Hier eine Aufnahme von der dritten Auflage in Battin.

Battin/MZ. - Das Wichtigste vorweg: Die vierte Auflage des Metal-Festes „Helheim Open Air“ findet wie geplant am 24. und 25. Juli in Battin statt. Laut Jens-Peter Springer von Veranstalter Helheim e.V. fehlt lediglich eine Zusage aus der Bundeshauptstadt Berlin, um von null auf hundert durchzustarten. Der gemeinnützige Verein aus dem Jessener Ortsteil hat bei der „Initiative Musik“ einen Fördermittelantrag gestellt. Mit dem Festivalförderfonds ist seit 2023 eine strukturelle Förderung auf Bundesebene möglich. Im Fokus stehen Festivals, die im ländlichen Raum durchgeführt werden.