Eine beachtliche Anzahl von Bränden und Anschlägen in Coswig wirft Fragen auf. Stehen verschiedene Vorfälle im Zusammenhang? Was die Polizei über die Ermittlungen preisgibt.

Serie von Bränden und Anschlägen in Coswig - Was die Polizei sagt

Im Beethovenring in Coswig sind auch am 9. Dezember 2022 Anwohner über die Balkone in Sicherheit gebracht worden.

Coswig/MZ. - Eine Reihe von Bränden hatte vor Kurzem die Einsatzkräfte der Coswiger Feuerwehren auf Trab gehalten. Hinzu kommen Anschläge auf Briefkästen in der Innenstadt. Stehen all diese Brandereignisse im Zusammenhang? Dazu gibt die Polizei nun detailliert Auskunft.