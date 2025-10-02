Kriminalität im Landkreis Wittenberg Serie von Bränden und Anschlägen in Coswig - Was die Polizei sagt
Eine beachtliche Anzahl von Bränden und Anschlägen in Coswig wirft Fragen auf. Stehen verschiedene Vorfälle im Zusammenhang? Was die Polizei über die Ermittlungen preisgibt.
02.10.2025, 07:00
Coswig/MZ. - Eine Reihe von Bränden hatte vor Kurzem die Einsatzkräfte der Coswiger Feuerwehren auf Trab gehalten. Hinzu kommen Anschläge auf Briefkästen in der Innenstadt. Stehen all diese Brandereignisse im Zusammenhang? Dazu gibt die Polizei nun detailliert Auskunft.