In der Coswiger Schloßstraße ist in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch ein Brand gelegt worden.

Coswig/MZ. - In einem Mehrfamilienhaus in der Schloßstraße in Coswig ist am Dienstag, 9. September um 23.35 Uhr ein Brand gelegt worden. Wie die Polizei feststellte, wurde durch unbekannte Täter ein Brandsatz durch die Briefkastenöffnung gesteckt, der dann auf der Ablage des Briefkastens lag, heißt es in einer Pressemitteilung des Wittenberger Reviers.

Beim Brandort handelt es sich demnach um einen separaten Raum, in dem sich die Schaltkästen der Stromanlage des Mehrfamilienhauses befinden. Der Raum führe nicht zu den oberhalb befindlichen Wohnungen. Ein Anwohner habe das Feuer gelöscht. Personen seien nicht verletzt worden. Es entstand Sachschaden. Die Polizei hat ein Brandermittlungsverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.