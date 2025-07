Der Bungalow in der Siedlung Waldfrieden in Coswig ist komplett ausgebrannt.

Coswig/MZ. - Der Schock in Coswig sitzt tief: In der Nacht zum Sonntag ist es dort wie berichtet zu einem schweren Unglücksfall gekommen. Nach dem Brand eines Bungalows in der Wochenendsiedlung Waldfrieden an der B107 konnte eine 64-jährige Frau aus Sachsen nur noch leblos geborgen werden. Ein 49-jähriger Mann konnte sich aus dem brennenden Gebäude retten und wurde schwerverletzt in eine Klinik gebracht. Wie die Feuerwehr auf die Details des dramatischen Einsatzes zurückblickt und was die Polizei nun unternimmt, um die Brandursache zu finden.