Erinnerung an Novemberpogrome vor 87 Jahren: Besondere Aktion ist Teil einer Benefizwoche des Wittenberger Gymnasiums Leucorea. Mit dabei sind auch Schüler aus Kemberg. Was noch geplant ist.

Wittenberg/MZ/CNI. - Zwei Tage vor dem Pogromgedenken wurden am Freitag in Wittenberg Stolpersteine gereinigt. Durchgeführt haben die Putzaktion Schüler der zehnten Klassen vom Gymnasium Leucorea in ihrer diesjährigen Benefizwoche.

Ebenfalls vertreten waren Schülerinnen und Schüler der Ganztagsschule „Ernestine Reiske“ aus Kemberg. Die Stolpersteine in Wittenberg erinnern wie andernorts auch an Opfer des Nationalsozialismus.

Anlässlich des 87. Jahrestages der Novemberpogrome finden in Wittenberg und Umgebung verschiedene Gedenkformate statt. Dazu gehört Sonntag, ab 18 Uhr ein Rundgang, der in der Neustraße am Haus Melanchthon des Gymnasiums Leucorea beginnt.