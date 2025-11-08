Neuer Mieter in altem Industriegelände Barbecue auf dem Werkshof: Warum das Dessauer „Kochatelier“ in Waldersee einen Neuanfang wagt
Das „Kochatelier“ ist von der Alten Brauerei in der Dessauer Elisabethstraße auf ein Industriegelände in Waldersee gezogen. Was die Gäste dort erwartet.
08.11.2025, 12:30
Dessau/MZ. - Mit seiner Kochschule hat Marco Müller-Günther seit 2012 schon mehrfach den Standort gewechselt. Der fünfte Umzug soll nun aber der letzte sein, sagt der Event-Koch und schaut sich zufrieden in seiner neuen Wirkungsstätte um.