  Neuer Mieter in altem Industriegelände: Barbecue auf dem Werkshof: Warum das Dessauer „Kochatelier" in Waldersee einen Neuanfang wagt

Das „Kochatelier“ ist von der Alten Brauerei in der Dessauer Elisabethstraße auf ein Industriegelände in Waldersee gezogen. Was die Gäste dort erwartet.

Von Sylke Kaufhold 08.11.2025, 12:30
Marko Müller-Günther steht an seinem Arbeitsplatz in der Küche seines Kochateliers am neuen Standort.
Marko Müller-Günther steht an seinem Arbeitsplatz in der Küche seines Kochateliers am neuen Standort. Fotos: Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - Mit seiner Kochschule hat Marco Müller-Günther seit 2012 schon mehrfach den Standort gewechselt. Der fünfte Umzug soll nun aber der letzte sein, sagt der Event-Koch und schaut sich zufrieden in seiner neuen Wirkungsstätte um.