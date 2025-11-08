Das „Kochatelier“ ist von der Alten Brauerei in der Dessauer Elisabethstraße auf ein Industriegelände in Waldersee gezogen. Was die Gäste dort erwartet.

Barbecue auf dem Werkshof: Warum das Dessauer „Kochatelier“ in Waldersee einen Neuanfang wagt

Marko Müller-Günther steht an seinem Arbeitsplatz in der Küche seines Kochateliers am neuen Standort.

Dessau/MZ. - Mit seiner Kochschule hat Marco Müller-Günther seit 2012 schon mehrfach den Standort gewechselt. Der fünfte Umzug soll nun aber der letzte sein, sagt der Event-Koch und schaut sich zufrieden in seiner neuen Wirkungsstätte um.