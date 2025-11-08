weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Aktion in Bitterfeld-Wolfen: Erkundungstour im Stadtgebiet - Jugendbeirat sucht nach legalen Flächen für Graffiti-Sprayer

Illegale Graffiti sind ein Ärgernis. Der Jugendbeirat Bitterfeld-Wolfen will nun legale Möglichkeiten für die Sprayer schaffen.

08.11.2025, 14:00
Der Jugendbeirat hat eine Erkundungstour unternommen, um mögliche legale Flächen für Graffiti in Bitterfeld-Wolfen zu finden.
Der Jugendbeirat hat eine Erkundungstour unternommen, um mögliche legale Flächen für Graffiti in Bitterfeld-Wolfen zu finden. Foto: Jugendbeirat

Bitterfeld/MZ. - Der Jugendbeirat Bitterfeld-Wolfen hat gemeinsam mit mehreren erfahrenen Graffiti-Künstlern und der Stadtjugendpflegerin der Stadt Bitterfeld-Wolfen Peggy Hasler eine Erkundungstour unternommen, um mögliche legale Flächen für Graffiti im Stadtgebiet zu identifizieren. Allerdings nicht wie geplant mit dem Fahrrad, sondern wetterbedingt mit dem Auto.