Erkundungstour im Stadtgebiet - Jugendbeirat sucht nach legalen Flächen für Graffiti-Sprayer

Bitterfeld/MZ. - Der Jugendbeirat Bitterfeld-Wolfen hat gemeinsam mit mehreren erfahrenen Graffiti-Künstlern und der Stadtjugendpflegerin der Stadt Bitterfeld-Wolfen Peggy Hasler eine Erkundungstour unternommen, um mögliche legale Flächen für Graffiti im Stadtgebiet zu identifizieren. Allerdings nicht wie geplant mit dem Fahrrad, sondern wetterbedingt mit dem Auto.