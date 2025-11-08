Gleich fünfmal hat es am Samstagmorgen, 8. November, auf glatten Fahrbahnen im Landkreis Harz gekracht. Bei einem Unfall ist ein Pkw-Fahrer leicht verletzt worden.

Der Fahrer dieses Autos wurde bei einem Glätteunfall am Samstagmorgen, 8. November, leicht verletzt.

Landkreis Harz/pek. - Wegen glatter Straßen im Landkreis Harz hat die Polizei am Samstagmorgen, 8. November, gleich mehrere Unfälle registrieren müssen. Insgesamt krachte es in der Zeit zwischen 6 und 8.30 Uhr fünfmal, wobei bei einem Unfall ein Pkw-Fahrer leicht verletzt wurde.