weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Überfrorene Fahrbahnen: Glatte Straßen im Landkreis Harz: Fünf Glätteunfälle

Überfrorene Fahrbahnen Glatte Straßen im Landkreis Harz: Fünf Glätteunfälle

Gleich fünfmal hat es am Samstagmorgen, 8. November, auf glatten Fahrbahnen im Landkreis Harz gekracht. Bei einem Unfall ist ein Pkw-Fahrer leicht verletzt worden.

Aktualisiert: 08.11.2025, 15:30
Der Fahrer dieses Autos wurde bei einem Glätteunfall am Samstagmorgen, 8. November, leicht verletzt.
Der Fahrer dieses Autos wurde bei einem Glätteunfall am Samstagmorgen, 8. November, leicht verletzt. Foto: Polizei

Landkreis Harz/pek. - Wegen glatter Straßen im Landkreis Harz hat die Polizei am Samstagmorgen, 8. November, gleich mehrere Unfälle registrieren müssen. Insgesamt krachte es in der Zeit zwischen 6 und 8.30 Uhr fünfmal, wobei bei einem Unfall ein Pkw-Fahrer leicht verletzt wurde.