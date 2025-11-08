Die Organisatoren des Kurt-Weill-Festes haben am Donnerstag das Programm für nächstes Jahr vorgestellt. Unter dem Motto „In Bewegung“ können Besucher einiges erwarten.

„In Bewegung“ - Wie das Kurt-Weill-Fest 2026 in Dessau zum Mitmachen animieren will

Bei musikalischer Begleitung von Karolina Trybala stellt Katharina Markworth das Programm des kommenden Kurt-Weill-Festes vor.

Dessau/MZ. - „Je ne veux pas travailler“ hallt es durch den Raum im Erdgeschoss des Kurt-Weill-Zentrums. Übersetzt heißt das: Ich möchte nicht mehr arbeiten. Gesungen wird das französische Chanson von der Jazzsängerin Karolina Trybala. Nach und nach fangen die Anwesenden, Organisatoren und Sponsoren des kommenden Kurt-Weill-Festes an im Takt zu schnipsen. Alle haben sich am Donnerstagvormittag im Meisterhaus Feiniger zur Präsentation des Programms des Kulturfestes eingefunden. Das findet vom 27. Februar bis 15. März 2026 statt.