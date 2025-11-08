Der Militärseelsorger Friedrich von Kymmel verlässt nach 15 Jahren den Bundeswehrstandort gen Norden. Abschließend blickt er auf seinen ungewöhnlichen Lebensweg zurück.

Fritz von Kymmel, der Militärpfarrer der stets ein Lächeln im Gesicht trägt

Holzdorf/MZ. - Wann immer Soldaten oder Zivilbeschäftigte am Standort Schönewalde-Holzdorf in den vergangenen 15 Jahren einen lebenskundlichen Rat benötigten, in schwierigen Situationen einen kompetenten und ehrlichen Gesprächspartner suchten oder sich im Gottvertrauen an einen Pfarrer wandten, war Friedrich „Fritz“ von Kymmel zur Stelle.