Im Museum Schloss Bernburg gibt es faszinierende Funde, eines der bemerkenswertesten Exponate ist ein ganz besonderes Geschenk – der Anhaltische Handstein „Sitzender Bergmann“..

Vom Depot ans Licht - was es mit außergewöhnlichen Handstein im Museum Schloss Bernburg auf sich hat

Das Exponat der Woche im Museum Schloss Bernburg: der Handstein, mit dem sich Volkmar Hering intensiv beschäftigt hat.

Bernburg/MZ. - Auf einem lackierten Holzsockel befindet sich ein Berg aus Mineralien, auf dem ein Bergmann in traditioneller Tracht mit typischen Attributen sitzt – einem Bergpickel, Schlägel und Eisen. Drei weitere Bergknappen sind ebenfalls anwesend. Einer von ihnen hält ein Wappen mit der Inschrift: „Herrn A. Rienecker zur Erinnerung an den 11. Mai 1887 ...“. Im Scheinwerferlicht funkeln Mineralien wie Edelsteine und sind wahrlich beeindruckend.