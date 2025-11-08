Auf dem Klostergelände in Hedersleben entsteht ein farbenfrohes Tulpenmeer: Ehrenamtliche pflanzen 4.700 Zwiebeln. Was die „Freunde und Förderer“ sonst noch im Herbst auf die Beine gestellt haben.

Zwiebel für Zwiebel wird auf dem Klostergelände in Hedersleben gesetzt.

Hedersleben/MZ/son. - Hilfe gibt es durch einen kleinen Bagger, mit dem Michael Riegler vom Kloster Hedersleben mehrere flache Gräben aushebt. Ansonsten ist Handarbeit gefragt: Klosterbewohner, die auch Mitglieder des Klostervereins „Freunde und Förderer“ sind, setzen Tulpenzwiebeln. 4.700 Tulpenzwiebeln. Zwiebel für Zwiebel kommt in die knapp 15 Zentimeter tiefen Gräben. Drei Zwiebelreihen je Graben, der dann mit Schaufel und lockerer Erde verfüllt wird.