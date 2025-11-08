Die Geschwister Luise und Tom Neddermeyer haben in Zeitz einen Ort geschaffen, an dem Schönheit, Kunst und Entspannung aufeinandertreffen.

Wenn Geschwister ihre Leidenschaft leben: Beauty trifft Tattoo in Zeitz

Die Geschwister Tom und Luise Neddermeyer vereinen handwerkliches Können und das Gespür für Schönheit.

Zeitz/MZ. - „Der erste Eindruck zählt – und der entsteht durch das Aussehen“, sagt Luise Neddermeyer und streicht sich eine blonde Strähne aus dem Gesicht. „Deshalb ist das Äußere auch unser Aushängeschild.“ Sie liebt es, die natürliche Schönheit ihrer Kunden zu betonen und ihnen dadurch mehr Selbstvertrauen zu schenken.