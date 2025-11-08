Die Bauarbeiten auf der B 86 in Siebigerode wirken nach. Die Stadt Mansfeld plant jetzt die Reparaturen auf der innerörtlichen Umleitungsstrecke. Warum der Landkreis das Land in der Pflicht sieht.

Nach Straßenbau auf B 86: Stadt Mansfeld bleibt auf Schäden in Siebigerode sitzen

Siebigerode/MZ. - Die Bauarbeiten auf der B 86 in Siebigerode sind Vergangenheit. Die Schäden an der Einmündung zur Köhlerstraße, wo Palisaden umgefahren wurden, und auf der innerörtlichen Umleitung in der für Lkw gesperrten Feldstraße dagegen nicht.