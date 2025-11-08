Der Göhritzer Narren Klub wird in diesem Jahr zehn Jahre alt und hat dieses Jubiläum am Wochenende ordentlich gefeiert. Am Samstag zog er gemeinsam mit zahlreichen befreundeten Faschingsvereinen, anderen Vereinen aus dem Dorf und ortsansässigen Betriebe durch Göhritz. Die schönsten Fotos vom Umzug.

Barnstädt/MZ. - Wer am Samstag im Barnstädter Ortsteil Göhritz „konfettitrocken“ bleiben wollte, der musste sich schon anstrengen. Denn es regnete unentwegt bunte Papierschnipsel, außerdem viele Lollis, Gummibärchen und Bonbons. Das alles begleitet von wummernder Partymusik, bunten Rauchfackeln und einem intensiven Dieselgeruch. Und vielen lachenden Gesichtern von Anwohnern auf den Straßen.