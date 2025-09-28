Bundeswehrstandort Holzdorf Holzdorf erinnert an verunglückte Soldaten – Luftwaffe setzt Zeichen der Verbundenheit
Ein Tag des Innehaltens: Luftwaffenangehörige ehren verunglückte Soldaten. Inspekteur der Luftwaffe nimmt an Kranzniederlegung teil.
28.09.2025, 12:30
Holzdorf/MZ. - Vor genau 69 Jahren, am 24. September 1956, wurden der Luftwaffe in Fürstenfeldbruck die ersten Ausbildungsflugzeuge mit dem Hoheitszeichen der noch jungen Bundeswehr übergeben. Zugleich erhielten an diesem Tag die ersten zehn Jetpiloten der Bundeswehr ihre Flugzeugführerabzeichen, die sogenannten „Schwingen“.