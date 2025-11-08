Als Freitagabend ein Autofahrer in Zeitz die Polizei erblickte, hat ihn offenbar das schlechte Gewissen gepackt.

In Zeitz ist am Freitagabend ein Autofahrer vor der Polizei geflüchtet.

Zeitz/MZ - Als ein Autofahrer am Freitagabend in Zeitz eine Polizeistreife bemerkte, hat ihn allem Anschein nach das schlechte Gewissen gepackt. Und er versuchte zu flüchten.

Auto fährt in Zeitz waghalsig über Kreuzung

Nach Polizeiangaben hatte er mit seinem Wagen die Naumburger Straße aus Richtung Donaliesstraße befahren, bemerkte dann die Polizei und fuhr mit dem Auto bei Rot über die Ampelkreuzung Naumburger Straße/Schaedestraße. Dabei, so teilte die Polizei mit, habe er einen an der Ampelanlage wartenden Pkw überholt, indem er auf die Abbiegespur in Richtung Schädestraße wechselte. Dann überquerte er die Kreuzung, befuhr die Naumburger Straße Richtung Grana und fuhr auf ein Grundstück.

Nach Flucht in Zeitz streiten zwei Männer ab

Die Beamten folgten dem Wagen und konnten auf dem Grundstück zwei Personen feststellen, die erklärten, nicht gefahren zu sein. Der mutmaßliche Fahrzeugführer ist laut Polizei nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, und er habe leicht unter Alkoholeinfluss gestanden. Die Polizei ermittelt.