  4. Neue Brücke für die Wipperliese: Sportlicher Zeitplan für Abriss und Neubau

Von Daniela Kainz Aktualisiert: 08.11.2025, 14:05
Die Wipperliese führt durch das Wippertal – mit Landesförderung entsteht bei Biesenrode eine neue Brücke.
Die Wipperliese führt durch das Wippertal – mit Landesförderung entsteht bei Biesenrode eine neue Brücke.

Benndorf/MZ. - Vor einer Herausforderung steht die Mansfelder Bergwerksbahn. In Regie des Vereins soll eine neue Brücke auf der Strecke der Wipperliese zwischen den Stationen Gräfenstuhl-Klippmühle und Biesenrode gebaut werden.