Mit Fördermitteln vom Land soll die alte Brücke auf der Strecke der Wipperliese bei Biesenrode durch einen Neubau ersetzt werden. Welchen sportlichen Zeitplan die Akteure von der Mansfelder Bergwerksbahn haben.

Tempolimit für die Wipperliese: Neue Brücke bei Biesenrode kann gebaut werden

Die Wipperliese führt durch das Wippertal – mit Landesförderung entsteht bei Biesenrode eine neue Brücke.

Benndorf/MZ. - Vor einer Herausforderung steht die Mansfelder Bergwerksbahn. In Regie des Vereins soll eine neue Brücke auf der Strecke der Wipperliese zwischen den Stationen Gräfenstuhl-Klippmühle und Biesenrode gebaut werden.