  4. Neues Studentenwohnheim in Dessau: Sanierte Apartments schon bezogen: Studentenwerk hat Haus in der Hardenbergstraße modernisiert

In der Hardenbergstraße 27 in Dessau ist ein neues Studentenwohnheim eröffnet worden. Das Gebäude wurde komplett saniert und bietet 18 Studenten modern ausgestattete Apartments.

Von Tizian Hempel 08.11.2025, 14:00
In der Hardenbergstraße 27 hat ein Studentenwohnheim eröffnet. Foto: thomas Ruttke

Dessau/MZ. - In vielen deutschen Städten wird Wohnraum zur Mangelware, besonders für Studenten, die häufig über begrenzte finanzielle Mittel verfügen. Egal ob WG-Zimmer, kleine Einraumwohnung oder ein Platz im Wohnheim – die Suche nach einer Unterkunft nimmt immer mehr Zeit und Geduld in Anspruch.