In der Hardenbergstraße 27 in Dessau ist ein neues Studentenwohnheim eröffnet worden. Das Gebäude wurde komplett saniert und bietet 18 Studenten modern ausgestattete Apartments.

Sanierte Apartments schon bezogen: Studentenwerk hat Haus in der Hardenbergstraße modernisiert

Dessau/MZ. - In vielen deutschen Städten wird Wohnraum zur Mangelware, besonders für Studenten, die häufig über begrenzte finanzielle Mittel verfügen. Egal ob WG-Zimmer, kleine Einraumwohnung oder ein Platz im Wohnheim – die Suche nach einer Unterkunft nimmt immer mehr Zeit und Geduld in Anspruch.